На баланс экономики и «социалки» Смольный потратит 47 млрд рублей. Приоритет отдали Кронштадту

До 2023 года на программу экономического и социального развития Петербурга потратят 47,2 млрд рублей. В число приоритетов попали Кронштадт и Главный военно-морской парад. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Александр Беглов, сообщает 27 декабря пресс-служба главы города.

В 2018 – 2023 годах на госпрограмму «Экономическое и социальное развитие Санкт-Петербурга» из городского бюджета выделили более 47 млрд рублей. Приоритет отдали развитию Кронштадта.

Город, по замыслу Смольного, должен стать культурным центром национального и международного уровня. Кроме Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ власти планируют проводить на острове Котлин международные военно-морские салоны, которые бывают дважды в год.

К слову, в декабре стало известно, что в 2019 году мероприятие провести в Кронштадте не получится. Чиновники тогда поясняли: для салона можно построить на острове инфраструктуру, однако как использовать ее в свободное время, чтобы площадка стала экономически целесообразной, неясно.

Кроме того, правительство анонсировало появление в Кронштадте военно-патриотического парка культуры и отдыха — аналог московского «Патриота». Напомним, осенью Дмитрий Медведев подписал постановление о его создании.

В предыдущие годы развитие Кронштадта уже выделялось в отдельную подпрограмму. В плане развития на 2015 – 2020 годы ее финансирование составляло 2,78 млрд рублей.