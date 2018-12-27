У троллейбуса в Виннице взорвалось внутреннее колесо, пострадали пассажиры

Необычное ДТП стало причиной серьёзных травм. 27 декабря в центре украинского города Винница, неподалёку от здания городского совета на Соборной улице, прогремел взрыв.

Как сообщает «Винница.info», у троллейбуса лопнуло внутреннее колесо. Из-за этого в салоне оторвалась крышка люка на полу и травмировала ноги пассажирам. Госпитализированы трое: двое мужчин с подозрениями на переломы и женщина с травмой.

В Винницкой транспортной компании, которой принадлежит транспорт, прокомментировать происшествие отказались.