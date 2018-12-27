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Строительство
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27.12.2018 17:26
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В апарт-отеле YE’S на Социалистической выведены в продажу офисные помещения

В апарт-отеле YE’S на Социалистической выведены в продажу офисные помещения

Группа компаний «Пионер»

Офисный блок общей площадью почти 2 тыс. кв. м занимает второй этаж комплекса. 

В продаже представлены помещения от 19 до 46,6 кв. м. Минимальная стоимость составляет от 3,6 млн рублей. Покупатели могут воспользоваться ипотечным кредитом в банках-партнерах. 

Офисные помещения в апарт-отеле YE’S на Социалистической улице можно приобрести как для ведения собственного бизнеса, так и с инвестиционной целью для последующей сдачи в аренду. Офисы предлагаются с полной отделкой. Это означает, что их можно будет использовать сразу после сдачи комплекса. Арендная ставка на подобные помещения в Центральном районе Петербурга в настоящее время составляет от 2 тыс. рублей за кв. м в месяц. 

«Спрос на офисные помещения в Центральном районе Петербурга, в котором возводится апарт-отель YE’S, стабильно высок. Востребованы небольшие площади с качественной отделкой. Именно такие и предлагаются в нашем комплексе. Кроме того, арендаторы и владельцы получат возможность пользоваться внутренней инфраструктурой. В составе проекта будут работать ресторан, кафе и sky-бар, торговая галерея, фитнес-зона», – отмечает директор по маркетингу ГК «Пионер» Юрий Коган.

Напомним, строительство апарт-отеля YE’S на Социалистической улице – второго объекта одноименной сети – началось в 2017 году. Комплекс будет возведен в Центральном районе города, на Социалистической улице, 21. В составе проекта запроектировано более 1 000 апартаментов разных категорий: от студий площадью 19,3–23,9 кв. м до сьютов в 120,1 кв. м с двумя спальнями и террасой. Проектом предусмотрено создание обширной внутренней инфраструктуры. На первых этажах будут работать фитнес-зона, ресторан, торговая галерея, зона коворкинга. Архитектурный облик апарт-отеля YE’S разработан и архитектурным бюро «Земцов, Кондиайн и Партнеры» в сотрудничестве с японским бюро Nikken Sekkei. Ввод комплекса запланирован на I квартал 2020 года. В настоящее время реализовано 80% юнитов. 

Справка о компании ГК "Пионер"

Апарт-отель YES на Социалистической – застройщик ООО "Ленд Гранд", проектная декларация на сайте  http://spb.yesapart.ru/about/documents

Апарт-отель YES на Хошимина – застройщик ООО"Центр ипотечных кредитов", проектная декларация на сайте http://spb.yesapart.ru/about/documents

 

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Группа компаний «Пионер»
27.12.2018 17:26

В апарт-отеле YE’S на Социалистической выведены в продажу офисные помещения

Офисный блок общей площадью почти 2 тыс. кв. м занимает второй этаж комплекса.
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