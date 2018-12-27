СМИ: Планы Германии призывать в армию иностранцев приведут к оттоку мужчин из других стран ЕС

Власти некоторых государств Европейского союза с настороженностью отнеслись к проекту вооруженных сил ФРГ призывать иностранцев служить в рядах Бундесвера.

Почти 530 тысяч мужчин с иностранными паспортами в возрасте от 18 до 30 лет проживают в Германии и потенциально могут быть призваны в немецкую армию, если власти одобрят проект закона. Об этом 27 декабря сообщает издание Abendblatt.

Греция, Словения, Румыния и Болгария опасаются, что более высокое денежное довольствие в армии ФРГ приведет к оттоку местных жителей. Генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн, в свою посередь, заверил, что вряд ли это станет массовым явлением, так как немцев в первую очередь интересуют квалифицированные кадры, например, медики и специалисты в области компьютерных технологий.

Напомним, что возможность призыва иностранцев была прописана в оборонительной концепции Германии еще в 2016 году. Кроме того, этот пункт есть и в кадровой стратегии Бундесвера.