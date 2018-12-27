Президент Южной Кореи поздравил Путина и граждан РФ с Новым годом на русском

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин опубликовал в своем Twitter-аккаунте поздравления с Новым годом на русском языке, адресованные президенту России Владимиру Путину и россиянам.

"Уважаемый Владимир Владимирович и уважаемые граждане Российской Федерации! Я с радостью вспоминаю наши встречи и ценные дружеские моменты. Я надеюсь, что Вы всегда будете с нами на пути к миру и процветанию нашего региона. Давайте продолжим нашу совместную работу и в следующем году", – говорится в сообщении корейского лидера.

Уважаемый Владимир Владимирович @KremlinRussia_E @MID_RF @mfa_russia @Russia @Pravitelstvo_RF @GovernmentRF и уважаемые граждане Российской Федерации!



В уходящем году мы стремились к миру изо всех сил, и это стало возможным, так как Вы были с нами на этом пути. — The Office of President Moon Jae-in (@TheBlueHouseENG) 27 декабря 2018 г.

Мун Чжэ Ин также пожелал главе Российского государства и россиянам "крепкого здоровья, удачи, счастья и процветания на долгие годы вперед".

Сейчас Сеул и Москва проводят консультации о сроках визита Владимира Путина в Южную Корею.