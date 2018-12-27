Финский Санта не раз превысил скорость, развозя подарки детям
В канун Рождества в камеру фоторадаров на финских дорогах несколько раз попал Йоулупукки (так в Финляндии называют Санта-Клауса). Об этом сообщил глава Центра безопасности дорожного движения Деннис Пастерстейн.
"Доказано, что Санта очень усердствовал на автомагистралях по всей Финяндии, чтобы доставить подарки детям. Отправляем в Корватунтури (сопка в Лапландии, на которой живёт Йоулупукки. – Прим. ред.) конструктивный отзыв, чтобы напомнить о безопасности", – заявил полицейский.
Как видно из коллажа снимков, Санты промчались с превышением скорости как минимум в семи финских городах.
Joulupukki todistettavasti ahkeroinut aattona usealla moottorireellä ympäri Suomen, jotta lapset saivat lahjansa. Lähetämme Korvatunturille näistä yhden rakentavan palautteen, jossa muistutamme #liikenneturvallisuus #työturvallisuus
Ei sakoille – kyllä liikenneturvallisuudelle pic.twitter.com/bFkA2UEfuZ
— Dennis Pasterstein (@DPasterstein) 26 декабря 2018 г.
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