Финский Санта не раз превысил скорость, развозя подарки детям

В канун Рождества в камеру фоторадаров на финских дорогах несколько раз попал Йоулупукки (так в Финляндии называют Санта-Клауса). Об этом сообщил глава Центра безопасности дорожного движения Деннис Пастерстейн.

"Доказано, что Санта очень усердствовал на автомагистралях по всей Финяндии, чтобы доставить подарки детям. Отправляем в Корватунтури (сопка в Лапландии, на которой живёт Йоулупукки. – Прим. ред.) конструктивный отзыв, чтобы напомнить о безопасности", – заявил полицейский.

Как видно из коллажа снимков, Санты промчались с превышением скорости как минимум в семи финских городах.