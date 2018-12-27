В Сирию начали возвращаться дипломаты

В Дамаске открылось посольство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), прекратившее работу вскоре после начала сирийского кризиса. Об этом говорится в заявлении МИД страны, сообщает агентство WAM.

Работа дипломатической миссии возобновлена с сегодняшнего дня, 27 декабря. Временный поверенный в делах страны уже приступил к своим обязанностям.

В заявлении МИД указывается, что данный шаг подчеркивает стремление правительства ОАЭ восстановить отношения между братскими странами и вернуть их в привычное русло. В Абу-Даби рассчитывают на мир в Сирии, намерены «активизировать роль арабских государств в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности» страны, а также помочь с предотвращением вмешательства в арабские и сирийские дела.

Агентство Reuters отмечает, что ОАЭ наряду с Саудовской Аравией, Катаром и Турцией поддерживали повстанцев, выступавших против сил сирийского президента Башара Асада, однако роль Абу-Даби была намного менее выраженной.

24 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия готова выделить деньги на восстановление Сирии.