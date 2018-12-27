Аэрофлот открыл продажу билетов на Майорку

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Начало регулярных полетов по маршруту Москва – Пальма-де-Майорка – Москва планируется с 1 июня 2019 года.

Рейсы буду выполняться на комфортабельных самолетах Airbus 320 четыре раза в неделю по следующему расписанию:

рейс SU2518 в субботу и воскресенье вылет в 7:55, во вторник и пятницу – в 12:15 (Москва – Пальма-де-Майорка),

рейс SU2519 в субботу и воскресенье вылет в 12:35, во вторник и пятницу – в 17:15 (время местное, Пальма-де-Майорка – Москва).

Аэрофлот постоянно расширяет маршрутную сеть и увеличит частоту полетов на популярных маршрутах. Аэрофлот выполняет собственные рейсы по 152 маршрутам в 55 странах, в том числе по России 54 маршрутам. В зимнем сезоне 2018/2019 перевозчик открыл 14 новых маршрутов, как на собственном парке воздушных судов Аэрофлота, так и в партнерстве с дочерней авиакомпанией «Россия». Для путешествий стали доступны прямые рейсы из Москвы в города Северного Кавказа – Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Назрань (Магас), Нальчик, а также в города Приволжья – Ижевск и Ульяновск. Компания открыла полеты из Москвы в Бухару и Ош. Международные маршруты пополнили три европейских города: Гётеборг, Дублин и Любляна и рейсы в крупнейший город индонезийского острова Бали – Денпасар и крупнейший мегаполис Шри-Ланки – Коломбо.

Аэрофлот предлагает пассажирам удобные стыковки в базовом аэропорту Шереметьево и предоставляет высокое качество сервиса на всех этапах путешествия. Подтверждением высокого уровня сервиса Аэрофлота служат многочисленные награды и рейтинги – «четыре звезды» от британского агентства Skytrax, который присвоен ряду элитных авиакомпаний мира, а также «пять звезд» американской авиационной ассоциации APEX, который имеют лишь 25 глобальных авиаперевозчиков.

Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) или в офисах собственных продаж авиакомпании.