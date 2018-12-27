Дорожники отчитываются: обновлено 120 км КАД, ДТП из-за плохого асфальта стало меньше на 51%

В 2018 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области после ремонта ввели в эксплуатацию 343 километра федеральных дорог. Еще 44,5 километра открыли после строительства или реконструкции. Итоги года подвело ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как сообщили 27 декабря в пресс-службе управления, число аварийно-опасных участков по итогам 11 месяцев года составило 14, тогда как годом ранее их насчитывалось 33. Количество ДТП из-за плохого состояния дорог сократилось на 51%. Погибших в ДТП на федеральных трассах Петербурга и области за год стало меньше на 4%, и также на 4% снизилась тяжесть последствий дорожных аварий.

Большая часть ремонтных работ в 2018 году пришлась на кольцевую автодорогу вокруг Петербурга. В общей сложности устройство слоев износа выполнено на 120 километрах магистрали.

Было открыто движение по нескольким новым и реконструированным участкам. В декабре, на год раньше срока, после реконструкции ввели в эксплуатацию участок трассы А-181 «Скандинавия» от пересечения с региональной дорогой 41А-180 Парголово – Огоньки до поселка Огоньки. Дорогу там расширили до шести полос, построили надземный пешеходный переход, скотопрогон, путепровод и транспортную развязку, установили металлические отбойники на обочинах и бетонные – по оси проезжей части, а также смонтировали наружное освещение на всем протяжении участка.

Также в декабре открыли участок трассы А-121 «Сортавала» с 57-го по 81-й километр – от Сосново до Лосево. Здесь построили мост через реку Вуокса с двумя раздельными арочными пролетными строениями и смотровую площадку рядом.

Еще на восьми объектах в Ленобласти общей протяженностью 105 километров работы продолжаются. В том числе они ведутся на северном участке КАД от Выборгского шоссе до ЗСД, трассах А-121 «Сортавала», Р-21 «Кола» и Р-23 Петербург – Псков.

Помимо этого, в 2018 году в двух населенных пунктах дорожники осветили трассы М-10 «Россия» и А-181 «Скандинавия». До конца 2020 года планируется провести еще 100,2 километра линий освещения в 36 населенных пунктах. Также в этом году на федеральных трассах смонтировали 3 километра ограждений и установили 23 светофора: один на перекрестке и 22 на пешеходных переходах; 42 дублирующих дорожных знака, 5 знаков обратной связи с водителем и 3 комплекса фотовидеофиксации нарушений.