Водитель, устроивший ДТП с локомотивом в Кудрово, не видел сигнала светофора

У владельца компании «Никкос», чья маршрутка попала под поезд в Кудрово днем 27 декабря, за 12 лет работы водителя не было к нему нареканий. Сам он утверждает, что светофор на переезде не работал.

Об этом «Фонтанке» рассказал Юрий Никишин, владелец компании-перевозчика. По его словам, он приехал на место аварии и лично разговаривал с подчиненным. Картину событий 58-летний мужчина описал так – перед ним переезд проезжал легковой автомобиль, запрещающего сигнала светофора он не видел, а локомотив начал движение, когда тот уже был на путях. Никишин утверждает, что водительский стаж предполагаемого виновника ДТП – больше тридцати лет, в «Никкосе» он работает около 12 лет. «У меня к нему нареканий не было. Но может он сейчас себя выгораживает», – предположил Никишин.

Столкновение произошло около половины третьего днем в четверг, 27 декабря, неподалеку от грузовой станции Нева. Пострадали четверо, в том числе ребенок, все – пассажиры 491-й маршрутки, они получили легкие травмы. В ГИБДД и ОЖД утверждают, что водитель ехал на красный сигнал. На место выехали следователи. Авария изменила схему движения, автобусы из Кудрово в Петербург начали ходить только до переезда.