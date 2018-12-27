«Просим прощения за седые волосы»: из-за сбоя в «Рокетбанке» стоимость покупок увеличилась в 100 раз

Клиенты «Рокетбанка» днём столкнулись с тем, что последние их расходные операции отображались с некорректной суммой — умноженной в 100 раз. А некоторые сообщили, что и операции по зачислению денег на карты подверглись принудительному наращиванию.

«Закинул на карту 9000 рублей, а зачислилось 900 000 рублей. Снять правда эту сумму не упел, оперативно поправили...» – посетовал пользователь Дмитрий Песюков в Twitter.

«Сейчас многие могли столкнуться со сбоем, когда в приложении неверно отображались суммы по покупкам и переводам. Уже починили, просто перезайдите в приложение. Просим прощения за седые волосы и разбитые надежды», – оперативно сообщили 27 декабря в банке.