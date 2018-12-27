Градсовету Петербурга представили комплексный жилой проект в Курортном районе

Автор: Сергей Николаев

На Градостроительном Совете Санкт-Петербурга проектное бюро АО «БКН-проект» представило концепцию комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ) в Курортном районе, площадью 105 Га.

– В Санкт-Петербурге мы планируем реализовать особый формат комплексной застройки со всеми необходимыми градостроительными элементами, при этом на первое место поставим качество продукта и стандарты комфортной среды Унистрой, – заявил заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов.

Будущий жилой комплекс будет расположен в одной из самых экологически чистых городских территорий вблизи Финского залива. До центра Санкт-Петербурга можно добраться по Приморскому шоссе за 20-30 минут, в непосредственной близости находится КАД. Планируется, что комплекс будет малоэтажный, с закрытыми дворами, тщательным благоустройством и множеством зеленых зон.

Концепция нового комплекса подразумевает строительство 4-этажных домов с закрытыми дворами без машин для безопасных прогулок детей и взрослых.

– Самое главное, что мы уже согласовали создание в микрорайоне собственного транспортно-пересадочного узла с остановочной ж/д платформой, что, несомненно, сделает локацию более доступной и востребованной, – рассказал в презентации генеральный директор «БКН-Девелопмент» Леван Харазов. – Центр нашего проекта – большая парковая зона, которую пересекают бульвары и опоясывает бульварное кольцо. В самом сердце территории – декоративный водоем, который зимой можно использовать как каток. Также здесь расположатся несколько зеленых зон отдыха-скверов с арт-объектами.

На территории будущего комплекса появятся 2 школы и 4 детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и развлекательный центр с кинотеатром.

– Видно, что разработкой концепции занимались компетентные люди, проект соблюдает все необходимые правила зонирования, нормы и регламенты, – заявил рецензент, член Градовета, архитектор Сергей Бобылев. – Эта градостроительная концепция вполне уместна для создания жилого образования комплекса.