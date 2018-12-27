«Оружейный барон» Виктор Бут не собирается идти на сделку с властями США

Россиянин, отбывающий 25-летний срок в США за подготовку поставок оружия колумбийской радикальной организации FARC, заверил, что не обсуждал с американцами возможность обмена.

«Что касается сделок с американским правосудием, и что это такое, то американская система правосудия не просто глуха и слепа, но и, видимо, выжила из ума. <...> Такая возможность не обсуждалась, таких разговоров у меня не было с представителями США», – цитирует 27 декабря Виктора Бута ТАСС, который удивился вопросу о сделке с властями США.

При этом россиянин указал, что американские адвокаты рекомендовали ему дать показания, касающиеся российского руководства, обещая взамен гринкарту или право жить в Америке. «Спецслужбы здесь сами не принуждали, но через предоставленных судом адвокатов во время подготовки к суду такие предложения были неоднократно. <...> Они очень любили про это говорить с семьей, с супругой, предлагая разные варианты», – заявил Бут.

Напомним, что два года назад российские власти безуспешно пытались обменять Бута на осуждённых в России американцев. Тогда же жена бизнесмена сообщала, что от её супруга добивались показаний на главу «Роснефти» Игоря Сечина. Летом 2017 года Буту увеличили срок тюремного заключения на 40 дней за выращивание чайного гриба. В середине декабря Юрий Бут с пониманием отнёсся к признательным показаниям Марии Бутиной, которая признала вину в сговоре с целью нанести вред США и рассказала, что ею руководил российский чиновник. 51-летний российский предприниматель был осужден в 2012 году в США. Он находится в заключении с 6 марта 2008 года.