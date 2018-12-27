За отказ исповедоваться перед ФСБ прихожанин мечети оштрафован на 70 тысяч рублей

Житель Петербурга приговорен за молчание при общении с сотрудниками ФСБ. Отказ откровенничать с контрразведчиками по поводу подрыва Казанского собора суд оценил в 70 тысяч рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Калининский суд слушал дело Ягуба Сулейманова, обвиненного по статье 205.6 УК «Несообщение о преступлении».

«14 декабря 2017 года Сулейманов по месту своего проживания, участвуя в обыске по уголовному делу по обвинению Евгения Ефимова в изготовлении взрывчатого вещества с целью совершения теракта путем самоподрыва в Казанском соборе, пояснил, что обвиняемый ему знаком, а о причастности его к подготовке теракта не сообщил», – передает позицию обвинения пресс-служба.

В суде установлено, что несостоявшийся подрывник посвящал Ягуба в свои планы, а Ягуб отговаривал его, но с правоохранительными органами разговаривать не стал и за это получил по приговору 70 тысяч рублей штрафа.

Обыск у Сулейманова проводили сотрудники ФСБ. О Ефимове к тому времени они уже все знали, задержав его в час ночи 14 декабря.

Сулейманов, Ефимов и еще несколько человек встречались в мечети и сошлись на любви к исламу. По версии обвинения, они обсуждали разные цели нападения.