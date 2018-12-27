Из-за ДТП с поездом автобусы возят пассажиров в два приёма. ГИБДД рассказывает о маршрутчике

В связи с ДТП с участием маршрутки и локомотива без вагонов на железнодорожном переезде на улице Дыбенко, 42, областное управление по транспорту изменяет формат движения автобусов.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе правительства Ленбласти, чтобы жители Кудрово могли попасть в Петербург, все автобусы из микрорайона начали ходить только до переезда. За переездом пассажиров встречают другие автобусы, следующие до станции метро «Улица Дыбенко».

В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что личность водителя маршрутки установлена – это, по предварительной информации, мужчина 1960 года рождения. Очевидцы писали, что его на месте аварии не видно, и даже предполагали, что он скрылся.

Пострадали, по данным ГИБДД, трое взрослых и один ребёнок. «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» добавляет, что среди пострадавших две женщины – 1963 и 1951 годов рождения. У всех лёгкие повреждения. На кадрах очевидцев видно, как людей выводят из маршрутки, некоторых завозят в «скорые» на каталках.

Движение транспорта через железнодорожный переезд сейчас закрыто. В районе локальный транспортный коллапс. На график движения поездов, по данным ОЖД, происшествие не повлияло.

Напомним, 27 декабря около 14:30 на границе Невского района Санкт-Петербурга и Кудрово (Ленобласть) столкнулись тепловоз и маршрутный автобус №491. Пострадали, по разным данным, от двух до пяти человек. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывали, что в маршрутке зажало ребёнка лет 10 – 12.

По данным ГИБДД и пресс-службы ОЖД, в ДТП виновен водитель маршрутки, выехавший на переезд под запрещающий сигнал светофора при исправно работающей сигнализации. Это соответсвует словам очевидцев. «Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», – подчёркивают в ОЖД.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.