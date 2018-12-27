Путин призвал новоизбранных губернаторов мобилизоваться и приложить все усилия

Президент России Владимир Путин призвал недавно избранных глав регионов показать свою состоятельность и мобилизовать все свои умения.

«После окончания этого периода (предвыборного. — Прим. ред.) наступает период, когда нужно показать свою состоятельность и исполнить те обещания, которые вы давали людям. Это самое главное», — сказал Путин в ходе встречи с главами регионов в Кремле 27 декабря. Президента цитирует пресс-служба Кремля.

«Сейчас вам нужно мобилизовать все то, чем вы располагаете, все то, что накоплено за годы вашей работы, жизни, жизненный опыт и производственный, общественной деятельности, что очень важно. Поработать как следует, отложив все другие интересы и приоритеты, на благо родины», — добавил он.

На встрече с Путиным в Кремле присутствуют главы Хакасии Валентин Коновалов, Владимирской области Владимир Сипягин, Приморского и Хабаровского краев Олег Кожемяко и Сергей Фургал, а также Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.