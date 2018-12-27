Квартира-трансформер. Гибкие планировки в жилье как торжество индивидуализма

Спрос и ограниченность средств покупателей массового жилья диктуют свои подходы ко внешнему оформлению, и архитектурное разнообразие перемещается внутрь квартиры.

предоставлено "Группой ЛСР"

Нарастающий тренд к индивидуальности и желанию иметь уникальный продукт, заточенный под себя и свои потребности, заставил застройщиков обратить внимание на гибкие планировки, позволяющие менять внутреннее пространство квартиры. Разбираемся, что это такое, какие стены и как можно двигать, и станет ли скоро все жилье «трансформабельным».

Универсальное жилое пространство, меняющееся под потребности жильцов, представили в «Группе ЛСР» под названием «СуперНовая» квартира. У каждой такой квартиры несколько сценариев трансформации, например, однушка с двумя окнами и балконом легко превращается в двушку. Если утром с помощью ширмы или гардины отделить кухню от жилой части, то сборы на работу не помешают тем, кто встает позже. Вечерний просмотр телевизора не будет мешать домочадцам, если отделить гардиной зону сна в комнате, а кухня совмещается с комнатой для праздника в большой компании.

Сейчас «СуперНовые» квартиры можно приобрести в жилом комплексе «Цветной город», который компания строит в Красногвардейском районе.

– Гибкая планировка увеличивает потенциал пространства на небольшой площади, – говорит Ольга Аветисова, коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад». – В блочных домах раньше практически невозможно было изменить пространство под себя. В «СуперНовых» за счет максимального количества проемов можно изменять пространство под свои нужды с течением времени и изменением состава семьи. Соответственно, если у молодой семьи родился ребенок, то не обязательно искать новую квартиру, если однушку можно превратить в двушку или из кухни-гостиной сделать кухню и спальню. Одно из важных преимуществ таких квартир – больше естественного освещения благодаря дополнительным окнам и проемам.

А по словам директора департамента недвижимости Группы ЦДС Сергея Терентьева, нестандартные для России европланировки действительно стали очень популярны в последние два года. При этом особенно заметна данная тенденция в сегменте двух- и трехкомнатных квартир в проектах масс-маркет. В свою очередь, квартиры с гибкой или свободной планировкой не являются типичным решением для сегмента массового жилья

– Как показывает практика, большинство покупателей не хотят ничего переделывать в уже приобретенной квартире и, тем более, заниматься согласованием перепланировки, – пояснил он. – В наших проектах есть возможность менять функциональное назначение пространства. Так, в некоторых типах квартир предусмотрена большая дополнительная «мокрая зона», где можно устроить кладовую, постирочную, кабинет или небольшую комнату без глобальных изменений в планировочных решениях.

Как рассказали в компании ЮИТ, вариативность планировок в их продукте достигается за счет изменения конфигурации полноценных внутриквартирных не несущих перегородок. В результате такой трансформации меняется число комнат в квартире. Покупатель в зависимости от предпочтений, финансовых возможностей, семейного положения и количества членов семьи может подбирать планировку под себя. Сегодня квартиры «Трансформер» можно найти в жилых комплексах компании «Новоорловский» и TARMO, а также в четвертой очереди комплекса INKERI в Пушкине. Одна и та же квартира такого типа способна изменяться, подстраиваясь под меняющиеся потребности семьи на каждом жизненном этапе.

– В среднем уровень цен на них может быть на 3 – 7% выше, чем на обычные квартиры, – пояснил руководитель направления маркетингового анализа бизнес-сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ Вадим Лавров. – Доля таких квартир в проекте, как правило, определяется сама собой, наиболее интересные с точки зрения возможностей трансформации квартиры традиционно расположены в торцах здания. Квартиры «Трансформер» в первую очередь ориентированы на массовый сегмент, а в нашем случае речь идет о проектах класса "комфорт". Так, например, у нас есть квартира площадью 85 кв. м в четырех вариантах планировок: от евро трехкомнатной с двумя спальнями и 40-метровой кухней-гостиной до евро пятикомнатной квартиры с четырьмя комнатами и кухней-гостиной площадью 16 кв. м.

По словам директора по продажам и маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ольги Копейкиной, не любая технология строительства позволяет организовать гибкую планировку. В основном это монолитное строительство, действительно позволяющее создавать оригинальный облик здания и формировать жилые помещения без несущих стен, лишь с ограниченным количеством несущих колонн.

– Данный формат популярен был всегда, но девелоперы ограничены нормативами, общедомовыми коммуникациями, конструкцией фасада, фиксирующей окна, и другими факторами, – говорит Копейкина. – Основные сложности возникают уже на этапе передачи квартир. Некоторые клиенты хотят получить пространство вообще без стен, чтобы разместить несущие конструкции по собственному усмотрению: где-то арки, где-то стены, где-то двери или открытое пространство. Но это не везде возможно. Например, в Москве ПИБ принимает квартиру как двух- или трехкомнатную, ориентируясь на количество окон в квартире и выложенную на полу условную планировку высотой в два кирпича. Если же петербургский ПИБ заходит в открытое пространство и не видит перегородок, то он это называет большой однокомнатной квартирой. В дальнейшем, когда клиент превратит пространство площадью, например, 100 кв. м в трехкомнатную квартиру, ему придется легализовать перепланировку, чтобы в будущем суметь продать жилье. Именно трудности с регистрацией свободного пространства становятся основным препятствием для клиентов.

Основатель проектного бюро Rumpu Евгений Богданов считает, что в условиях глобальных финансовых проблем о красоте новостроек начнут думать еще нескоро – на первом месте функциональность и экономичность, которая выразится во внутреннем пространстве жилья.

– Пока людей волнует разница в цене квадратного метра в 10 – 20 тысяч, о красоте говорить рано, – считает он. – А уж после удовлетворения первичных потребностей человека в массовом жилье компактность и функционализм выходят на первую строчку. И здесь надо вспомнить опыт СССР – типовых серий в массовом жилищном строительстве, которые даже предусматривали набор модульной мебели. Лично мне импонирует именно функциональная архитектура. Пока мы здесь немного проседаем, но постепенно движемся к тому, что в будущем квартира должна стать не только функциональной, но и трансформабельной, меняющейся по параметрам «день-ночь», «один-пара», «пара-семья с ребенком» и так далее. Задача архитекторов сегодня – эту функцию продумывать. Это новая дополнительная нагрузка, но этого не избежать.

Что касается прогнозов, то, по словам Ольги Копейкиной, в перспективе будет укрепляться тенденция к внесению индивидуальности в жилое пространство, хотя сегодня рынок находится только в начале этого пути. В отдаленном будущем трансформируемые квартиры станут более популярными и доступными, поскольку изменятся технологии строительства и нормативы. Через сколько лет это произойдет – 10, 20 или 50, – спрогнозировать сложно. А по словам представителей ЮИТ, перспективы подобного формата покажет время, и основополагающим фактором в этом вопросе будет реальный спрос. А как рассказала Ольга Аветисова, в перспективе будет развиваться тема расширения границ возможного в панельных домах. Пока основные сложности формата – приходится пересматривать конструкцию дома целиком, перенастраивать оборудование, чтобы в несущих конструкциях сделать максимальное количество проемов. От этого меняется не только производственный процесс, но и строительный. Но в целом, несмотря на сложности, подобные инновации необходимы, и их внедрение под силу крупным застройщикам.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»