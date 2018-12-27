В Донбассе договорились о новогоднем перемирии

Уполномоченный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук сообщил о достигнутой договоренности объявить режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе с 00:01 29 декабря.

"Было обсуждено предложение Украины, которое вносили еще на прошлом заседании, о введении режима тишины. Мы предложили ввести режим тишины, то есть бессрочное прекращение огня, начиная с завтрашней ночи, если точно, то с 00 часов 01 минуты 29 декабря", – сказал Марчук в эфире телеканала "Прямой" 27 декабря.

"Были и другие предложения, но если коротко, то нам удалось сегодня достичь такой договоренности", – добавил он.

Также Марчук отметил необходимость максимально использовать режим тишины для восстановления и ремонта поврежденной жизненно важной инфраструктуры на востоке Украины.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. После победы Евромайдана киевские власти пытаются силой вернуть в состав Украины самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Жертвами конфликта официально признаны около 11 тысяч человек.