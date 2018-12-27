Финские СМИ узнали о мужчине, убившем ребёнка в Хельсинки в канун Рождества "зверским способом"

Подозреваемый в убийстве мальчика младшего школьного возраста, которое потрясло Хельсинки в праздничный день, – мужчина 36 лет иностранного происхождения. Об этом 27 декабря написала газета Ilta-Sanomat.

По данным СМИ, задержанный зарегистрирован в той самой квартире в районе Арабианранта, где был убит ребёнок. Он переехал туда в 2013 году.

Ранее подозреваемый уже имел проблемы с законом – в 2015 году его поймали на вождении без прав в состоянии сильного алкогольного опьянения. За это нарушителя приговорили к 40 дням тюремного заключения условно и штрафу в 210 евро.

Напомним, преступление было совершено поздно вечером 24 декабря, в канун Рождества. Дело расследуется по статье "Преднамеренное убийство". Полиция не раскрывает подробностей трагедии. Единственное, что рассказала следователь Кирси Кант, – убийство "беззащитного ребёнка" было совершено "жестоким и зверским способом".

Суд рассмотрит ходатайство об аресте подозреваемого 28 декабря. Заседание будет закрытым.