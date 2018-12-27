Корпуса «Б» и «В» ЦДС «Новое Янино» получили ЗОС

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС получила заключение о соответствии корпусов «Б» и «В» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино» требованиям технических регламентов. В ближайшее время объекты введут в эксплуатацию.

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал заключение о соответствии (ЗОС) корпусов «Б» и «В» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино» требованиям технических регламентов. В ближайшее время будет получен акт ввода объектов в эксплуатацию.

Корпус «Б» ЦДС «Новое Янино» – это 12-этажный кирпично-монолитный дом на 947 одно-, двух- и трехкомнатных квартир с полной отделкой «под ключ». Каждая квартира имеет остекленные балкон или лоджию.

Группа компаний «ЦДС»

В 12-этажном корпусе «В» предусмотрены 640 квартир, среди которых 118 студий, 358 однокомнатных и 164 двухкомнатные квартиры с полной отделкой. Каждое жилое помещение имеет застекленный балкон или лоджию.

ЦДС «Новое Янино» - проект комплексного освоения территории в Янино. На благоустроенной территории площадью 128 000 кв. м недалеко от Ржевского лесопарка расположится всё необходимое для комфортной и спокойной жизни. Комплекс включает в себя шесть небольших 12-этажных корпусов общей площадью около 160 000 кв. м. В инфраструктуре ЖК предусмотрен детский сад на 175 мест.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Новое Янино» – застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novoe-yanino/documents/