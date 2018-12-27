ГИБДД: Маршрутка въехала в поезд по вине водителя. Пострадали четверо

Водитель областной маршрутки двигался на красный сигнал светофора, когда в автомобиль на переезде въехал грузовой локомотив. На месте работают следователи.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, пострадали четверо пассажиров маршрутки, все получили легкие травмы. В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ добавили, что на место выехали криминалисты и следственно-оперативная группа.

Неподалеку от места происшествия скапливается пробка, встала Ленинградская улица. Движение через переезд, по данным сервиса «Яндекс.Карты», закрыто.

Грузовой локомотив протаранил маршрутку на переезде неподалеку от станции Нева в Кудрово около половины третьего днем 27 декабря. В ОЖД утверждают, что водитель нарушил правила дорожного движения, многочисленные очевидцы говорят, что он ехал на красный сигнал семафора. Ранее сообщалось о пяти госпитализированных, в том числе ребенке.

Маршрут К-491 Кудрово – станция метро «Улица Дыбенко» обслуживает областная компания «Никкос». На рынке перевозок она работает почти 20 лет, прошлый год закончила с выручкой 100 млн рублей. Всего у «Никкоса» одиннадцать маршрутов по Петербургу и области.