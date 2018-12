Дональд Трамп: Военные США знают, как побеждать

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 27 декабря разместил пост в твиттере по итогам визита на американские военные базы в Ираке и Германии.

После визита к американским военным в Ираке в Рождество глава государства прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в ФРГ. Пока его борт заправляли, Трамп встретился с личным составом базы.

«Абсолютно точно одно: выдающиеся люди представляют нашу страну — люди, которые знают, как побеждать!» — заявил Трамп.

Just returned from visiting our troops in Iraq and Germany. One thing is certain, we have incredible people representing our Country – people that know how to win!

