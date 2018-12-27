30,7 млн россиян почувствуют увеличение пенсии с 1 января. Выплаты проиндексируют с учётом инфляции

Пенсии 30,7 миллиона граждан будут проиндексированы на 7,05% с 1 января. Об этом 27 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы готовы к тому, чтобы осуществить индексацию с 1 января 2019 года. Вся подготовительная работа завершена. Увеличение пенсий в 2019 году получат 30 миллионов 778 тысяч наших граждан – неработающих пенсионеров по старости», – приводит цитату Голиковой «Интерфакс».

Вице-премьер также напомнила, что в 2018 году средний размер пенсии составил 14 414 рублей.

«Соответственно увеличение на 1 тыс. рублей поднимет средний размер в 2019 году до 15 тыс. 414 рублей», – сказала она.

Голикова обратила внимание, что для каждого пенсионера повышение будет индивидуальным, но гарантированно превысит инфляцию.

Напомним, что с 1 января в России начнется пенсионная реформа, предусматривающая поэтапное повышение возраста выхода на покой.