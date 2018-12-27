Экс-глава петербургского Горизбиркома Пучнин теперь помогает Кремлю с выборами в проблемных регионах

О новой должности экс-главы петербургского Горизбиркома Алексея Пучнина стало известно 27 декабря. Как сообщил канал RTVI, электоральный юрист, знающий нюансы избирательного законодательства, трудоустроен советником на общественных началах у начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина.

Журналисты отмечают, что Пучнин и Ярин давно знакомы. Кроме того, осенью бывшего главу петербургского ГИКа видели среди политтехнологов, занятых на выборах во Владимирской области, где проиграла Светлана Орлова. Специалисты Администрации президента, по словам журналистов, использовали регион для апробации разных электоральных практик.

По информации «Фонтанки», советовать АП на постоянной основе Пучнин начал еще в ноябре. Сам он эту информацию отказался комментировать. «Я занимаюсь частной юриспруденцией, консультированием и наукой и получаю от этого удовольствие», – сообщил он.

Алексей Пучнин покинул Горизбирком в середине апреля 2016 года, перед выборами в петербургский парламент. Предшествовала этому проверка ведомства Контрольно-счетной палатой, подконтрольной Законодательному собранию. На необходимости отставки главы Горизбиркома неоднократно настаивали петербургские депутаты и спикер Вячеслав Макаров. Позже глава парламента и секретарь городской «Единой России» назвал Пучнина «бесчестным чиновником и бесчестным человеком».