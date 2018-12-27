За год число невыездных россиян выросло на 1 миллион человек. Основная причина - кредиты

Кредиты, долги по алиментам и ЖКХ, как и прежде, закроют миллионам жителей России возможность отдыха в других странах.

Почти три миллиона россиян не смогут выехать за рубеж в новогодние праздники из-за долгов. Об этом 27 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

Год назад ограничение на выезд из страны действовало только в отношении 1,7 млн человек. Основной причиной запрета покидать Россию стали не выплаченные проценты по кредитам. Они есть у 29% должников. Второй по популярности причиной стали долги по алиментам (19%). А еще около 10% соотечественников не смогли вовремя расплатиться по услугам ЖКХ.

Уехать за границу на праздники не получится и у 77 тысяч петербуржцев. Их число росло в течение всего года. Так, в октябре в списке ФССП было 65 тысяч человек, в мае – только 26,5 тысячи.