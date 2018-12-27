Из Дудергофского канала вылавливают погибших уток. Петербуржцы насчитали два десятка смертей

Массовая гибель уток встревожила петербуржцев в Красносельском районе города 27 декабря. Прижившаяся в окрестностях Полежаевского парка стая по неизвестной причине сократилась, по меньшей мере на 15 птиц.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, сегодня днём мёртвых уток увидели на Петергофском шоссе, 3. Несколько тушек отнесло к мосту, с берега их сачками выуживали рабочие и упаковывали в чёрные пакеты. «В мешках больше 20 штук», – прикинули по очертаниям прохожие.

В комитете по природопользованию Смольного гибель пернатых подтвердили. О случившемся просигнализировали встревоженные горожане, но ориентиром привычно указали Новую. Этот приток Дудергофского канала «прославился» мёртвыми птицами в июле. Тогда винили сине-зелёные водоросли: они любят жару, не очень чистые водоёмы и опасны для животных. Позже выяснилось, что в Новую уходят стоки Пулково, а концентрация этилового спирта превышена в 5400 раз.

Численность погибших в канале, по информации комитета, до двух десятков не дотягивает: «Их порядка 15. Для экспертизы взяли две тушки, все остальные отправлены на утилизацию». Причины гибели будут известны после исследований. Замором смерть птиц не считают: в противном случае вымерли бы все, а утки продолжают плавать в канале.