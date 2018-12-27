Турция ввела с нового года налог на безопасность для туристов

Турция с начала следующего года усиливает меры безопасности в аэропортах страны, часть расходов перекладывается на туристов, с которых будет взиматься налог в размере €1,5. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Турция усиливает меры безопасности во всех аэропортах страны. Часть этих расходов правительство страны перекладывает на самих пассажиров – путешествующих как самостоятельно, так и в составе пакетного тура. Главное управление государственных аэропортов Турции объявило о размере сбора в €3. Но сумму налога снизили до €1,5 на человека», — говорится в сообщении АТОР.

Новый налог на безопасность обязаны уплачивать все туристы – граждане Турции, России и других государств, вне зависимости от возраста и сезона поездки, отмечают в ассоциации.