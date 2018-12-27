«Ужас... Так малыш плачет». Очевидцы рассказывают о столкновении маршрутки и поезда. 5 пострадавших

В результате столкновения поезда и маршрутки в Кудрово 27 декабря, к счастью, никто не погиб. По предварительной информации, пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.

Как стало известно «Фонтанке», тепловоз и маршрутное такси К-491 столкнулись на железнодорожном переезде на границе Петербурга и Ленинградской области около 14:40. Адрес: улица Дыбенко, 42. Все пострадавшие, по предварительным сведениям, пассажиры микроавтобуса.

491-й маршрут курсирует между станцией метро «Улица Дыбенко» и гипермаркетом «Мега», проезжая через Кудрово. Перевозку осуществляет ООО «Никкос».

Движение автомобильного транспорта через железнодорожный переезд закрыто, транспорт пускают в объезд. Движение пассажирских поездов не нарушено: ДТП произошло на подъездных путях.

По некоторым сведениям, на переезде не сработала сигнализация. Эта информация проверяется.

В пресс-службе ОЖД утверждают, что водитель нарушил правила дорожного движения, на переезд он выехал при исправно работающей сигнализации. «Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», – добавили в компании.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» о произошедшем рассказывают очевидцы:

«Он проехал на красный».

«Маршрутка проехала на запрещающий сигнал. Поезд гудел задолго до столкновения. Виноват маршрутчик. А тепловозы там часто перегоняют в это время».

«Когда он ехал, уже вовсю горел красный и звуковой сигнал предупреждал о приближении поезда. Да и машинист уже сам гудел. Перед маршруткой ещё машин 5 – 7 проскочило».

«После столкновения в «112» сразу обратился! Водитель вообще не знаю где. Первую помощь оказывали люди, кто был рядом».

«Ужас... Так малыш плачет».

«Мужчина-свидетель пишет, что там ребёнка зажало».

Точная информация о ДТП выясняется.