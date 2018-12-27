Верховный суд отказался рассматривать жалобу «Воин-В» по реновации. Но компания намерена продолжить стройку

Верховный суд отказал компании «Воин-В», которая проводит реновацию кварталов в Петербурге, в рассмотрении жалобы на отказ утвердить продление договора с городом. Это следует из определения суда, опубликованного накануне в электронной картотеке дел. Несмотря на это, инвестор намерен продолжить строительство.

При отказе суд сослался на положение арбитражного процессуального кодекса, согласно которому заявителю отказывают в рассмотрении жалобы в Верховном суде, если приведенные им доводы не подтверждают существенных нарушений правовых норм, которые повлияли на исход дела. Судья Елена Борисова пришла к заключению, что по существу доводы «Воина-В» сводятся к несогласию с выводами предыдущих инстанций.

Напомним, что в Петербурге в течение последних 10 лет реновацию проводят две компании – «СПб Реновация» и «Воин-В». Последний расселяет дома в Ульянке. Но результаты программы незначительны. Оба инвестора обратились в суд для продления договоров с городом.

Ранее «Воин-В» потерпел неудачу в утверждении мирового соглашения, хотя Смольный в суде не возражал против продления договора еще на пять лет. «СПб Реновации», напротив, удалось одержать победу в суде. Однако претензии появились у Федеральной антимонопольной службы. По кассационной жалобе ФАС удалось отменить мировое соглашение комитета имущественных отношений (КИО) и инвестора. Дело вернулось на рассмотрение в первую инстанцию.

«Воин-В» может подать жалобу председателю Верховного суда. Если это не поможет, инвестору остается поход в Европейский суд по правам человека. Тем не менее, на вопрос о дальнейших действиях руководитель «Воина-В» Олег Глущенко ответил: «Будем продолжать строить».

Гендиректор компании уверен, что Смольный может продлить договор и без участия суда. В свою очередь, в КИО «Фонтанке» пояснили, что единолично продлить договор комитет не имеет возможности — для этого требуется постановление правительства города. «Поэтому, в первую очередь, необходим дополнительный юридический анализ возможности подготовки проекта такого постановления», – рассказал представитель комитета.

Знакомый с ситуацией источник в Смольном рассказал, что власти обсуждают возможность дать компании завершить начатое строительство, учитывая, что его остановка может повлечь появление новых пострадавших дольщиков.