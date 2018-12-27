Неизвестные «заминировали» собор Святого Стефана в Вене

Австрийская полиция провела эвакуацию из самого известного австрийского собора из-за сообщения о взрывном устройстве.

Прихожане собора Святого Стефана в столице Австрии были эвакуированы в 14.40 по московскому времени из-за анонимного сообщения в бомбе. Об этом 27 декабря в своем твиттере сообщила полиция страны.

Однако спасатели не смогли обнаружить следов взрывного устройства.

"Alles negativ, in Kürze wieder normales Straßenbild" – Die Durchsuchung des #Stepahnsdom verlief negativ, die Sperren werden aufgehoben und die Ermittlungen zum Anrufer beginnen. #InnereStadt — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 27 декабря 2018 г.

Сейчас полицейские ищут телефонного хулигана.

Национальный символ Австрии регулярно «минируют». Так, в сентябре мужчина сообщил о бомбе, потребовав 500 тысяч евро.