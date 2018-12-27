Происшествия
Вышинского не отпустили на поруки. Суд Херсона оставил журналиста под арестом
Херсонский городской суд не смягчил меру пресечения руководителю украинских РИА Новости Кириллу Вышинскому. Выпускать из изолятора обвиняемого в госизмене сочли преждевременным.
Как сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский, 27 декабря суд частично удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест. Защита просила отпустить журналиста под поручительство Доманского. Кандидатура адвоката доверия не внушила. В изоляторе Вышинский останется ещё как минимум на месяц, до 27 января, пишет РИА Новости.
Кирилл Вышинский полагает, что уголовное дело в отношении него возбудили, чтобы в дальнейшем обменять на осуждённого в России Олега Сенцова.
Справка:
Напомним, главный редактор РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский был арестован 17 мая, Киев обвиняет его в госизмене. Ранее его адвокат сообщал, что пока журналист находится в СИЗО, его квартиру обокрали. Обыски прошли не только в банке, но и в редакции. Там нашли российский паспорт на имя Вышинского. Он уже заявил, что намерен отказаться от гражданства Украины и попросил у Владимира Путина правовой защиты со стороны консульства и посольства. В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении Вышинского произволом.