Вышинского не отпустили на поруки. Суд Херсона оставил журналиста под арестом

Херсонский городской суд не смягчил меру пресечения руководителю украинских РИА Новости Кириллу Вышинскому. Выпускать из изолятора обвиняемого в госизмене сочли преждевременным.

Как сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский, 27 декабря суд частично удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест. Защита просила отпустить журналиста под поручительство Доманского. Кандидатура адвоката доверия не внушила. В изоляторе Вышинский останется ещё как минимум на месяц, до 27 января, пишет РИА Новости.

Кирилл Вышинский полагает, что уголовное дело в отношении него возбудили, чтобы в дальнейшем обменять на осуждённого в России Олега Сенцова.