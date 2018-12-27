В Кудрово поезд протаранил маршрутку. Количество пострадавших уточняется

Маршрутное такси врезалось в грузовой локомотив в областном поселке Кудрово днем 27 декабря. По словам очевидцев, водитель ехал на красный.

Фото и видео с места происшествия в соцсетях выкладывают очевидцы. 491-я маршрутка врезалась в состав в районе железнодорожной станции Нева, у автомобиля вылетели все стекла, помят кузов. На месте находятся медики.

В ОЖД уточнили, что пострадавших среди сотрудников компании нет.

«Семафор работал, поезд ехал медленно и сильно сигналил», – сообщают горожане.

«Маршрутка поехала на красный, и звуковой сигнал предупреждал о приближении поезда. Да и машинист уже сам гудел», – добавляют очевидцы в соцсетях.