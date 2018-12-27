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Город
27.12.2018 15:13
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Вечерний час пик в Петербурге настал уже к обеду

Загруженность дорог Санкт-Петербурга, по данным «Яндекса», к 14 часам 27 декабря превысила обычный показатель сразу на три балла. Обычно по четвергам в это время суток бывает четыре балла, а сейчас город «раскраснелся» до семи. Семь баллов – это, как правило, начало вечернего часа пик.

По прогнозам сервиса, 8 баллов ожидается уже к 17 часам, а к 19 часам – 9 баллов.  

Вечерний час пик в Петербурге настал уже к обеду

За последние 1,5 часа «Яндекс» зафиксировал несколько многокилометровых пробок и аномально загруженных магистралей:

 

  • 13:42 – Мурманское шоссе, Народная улица, от КАД до Володарского моста. В пробке длиной 4,2 км можно потерять 45 минут, что на 34 минуты больше обычного.
  • 13:42 – Смольная набережная, Воскресенская набережная, набережная Кутузова, Дворцовая набережная, от улицы Смольного до Троицкого моста. В пробке длиной 4,4 км можно потерять 51 минуту, что на 30 минут больше обычного.
  • 13:51 – неожиданно плотное движение сейчас на Витебском проспекте. Загруженность магистрали в центр – 6 баллов, что на 3 балла выше обычного.
  • 13:54 – неожиданно плотное движение сейчас на шоссе Революции – Рябовском шоссе. Загруженность магистрали в центр – 6 баллов, что на 3 балла выше обычного.
  • 14:03 – неожиданно плотное движение сейчас на Литейном – Загородном. Загруженность магистрали к Литейному мосту – 8 баллов, что на 3 балла выше обычного. По направлению к Московскому – 9 баллов, что на 3 балла выше обычного.
  • 14:09 – неожиданно плотное движение сейчас на проспекте Славы – Народной улице. Загруженность магистрали к Московскому – 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.
  • 14:27 – необычно сложная пробка – Большой Сампсониевский проспект, Финляндский проспект, Сампсониевский мост, улица Куйбышева, от Гренадерской улицы до Каменноостровского проспекта. В пробке длиной 2,6 км можно потерять 41 минуту, что на 22 минуты больше обычного.
  • 14:30 – неожиданно плотное движение сейчас на Ленинском проспекте. Загруженность магистрали к Маршала Жукова – 7 баллов, что на 3 балла выше обычного.
  • 14:54 – неожиданно плотное движение сейчас на проспекте Стачек. Загруженность магистрали в центр – 5 баллов, что на 3 балла выше обычного.
  • 15:00 – неожиданно плотное движение сейчас на проспекте Культуры – Тихорецком проспекте. Загруженность магистрали в центр – 8 баллов, что на 3 балла выше обычного.

 

Трафик растёт перед Новым годом и другими крупными праздниками, а также в дни сильных осадков. Напомним, повышенная загруженность улиц в Петербурге фиксируется с начала недели, в во вторник вечером, во время метели, она превысила обычный показатель на три балла.

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