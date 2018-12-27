Приходы УПЦ в Виннице получили бланки заявлений о переходе в новую церковь. Бумагу рассылает областная администрация

Священники канонической церкви на Украине в Винницкой области начали получать образцы заявлений об их переходе в «новую церковь», чье образование провозгласили 15 декабря по итогам «объединительного собора». Типовые бланки по приходам рассылает Винницкая областная администрация.

Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости со сылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ. Бумаги однотипны, в них только нужно внести недостающую информацию о том или ином приходе.

Ранее представитель Винницкой епархии неканонической церковной структуры Владислав Демченко заявил о переходе в «новую церковь» более 20 областных приходов.

Напомним, митрополит Винницкий и Барский Симеон после «объединительного собора», в котором он участвовал, объявил о переходе в созданную Константинополем церковь. Вместе с ним, сказал он, туда уходят 75 из 250 священников епархии. После этого УПЦ сняла сан с ушедшего в раскол владыки и направила в епархию нового иерарха. А 45 человек из списка Симеона заверили в своей принадлежности к Московскому патриархату.