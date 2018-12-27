«Яндекс.Такси» об отобранном у клиента телефоне: Установить реальные обстоятельства случившегося смогут только правоохранительные органы

В «Яндекс.Такси» прокомментировали жалобу петербуржца, которому пришлось отдать телефон в счёт оплаты за поездку.

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе сервиса 27 декабря, со слов водителя, ситуация развивалась не так, как её описали в Сети.

– Установить вину и реальные обстоятельства этого происшествия могут только правоохранительные органы, поэтому мы передали пользователю всю необходимую информацию для обращения в полицию, – объяснили в «Яндекс.Такси».

Также в пресс-службе сервиса отметили, что у водителя в системе был высокий рейтинг, а жалоб на похожее поведение не было. Тем не менее, как уже сообщалось ранее, мужчина заблокирован до выяснения обстоятельств и не сможет принимать заказы.

Напомним, конфликт произошёл вечером 26 декабря. Пострадавший, петербургский фотограф, вызвал такси, будучи, по его признанию, нетрезвым. По неясной причине оплата картой не прошла, а наличных у него не было. Мужчина предложил водителю подождать, пока он поднимется за деньгами в квартиру. Далее, по словам пострадавшего, таксист начал угрожать ему ножом и потребовал в залог телефон, а забрав, уехал. Сегодня через службу поддержки петербуржец договорился, что смартфон ему передадут через ресепшен дома, в котором он живёт. Также пострадавший намеревается заявить о случившемся в полицию.