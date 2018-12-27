Разработчик российских баллистических ракет: Эффективность американской ПРО чрезвычайно низка

Генконструктор Московского института теплотехники уверен, что ПРО в США не представляют угрозу, а развернутые в Европе комплексы могут быть использованы для наступления.

«Эффективность этих [размещенных на Аляске] средств ПРО чрезвычайно низка. Другое дело, что когда мы говорим о средствах противоракетной обороны, расположенных на Европейском континенте, это угроза совсем другого типа», – цитирует Юрия Соломонова издание «Аргументы недели».

Конструктор Соломонов, который стоит за созданием «Тополя» и «Булавы», уверен, что комплексы ПРО в Европе американцы могут использовать не только для обороны, но и для наступления.

Напомним, что генконструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов является одним из разработчиков твердотопливной межконтинентальной ракеты «Булавы», модернизация которой началась пару лет назад. Кроме того, он разрабатывал и стратегические ракеты «Пионер», уничтоженные в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, выйти из которого собираются США.

Накануне президент РФ Владимир Путин наблюдал за стартом новейшего боевого комплекса "Авангард". Межконтинентальная баллистическая ракета с гиперзвуковым боевым блоком стартовала с полигона в Оренбургской области. "Авангард", совершив маневры по вертикали и горизонту, поразил условную цель на полигоне Кура на Камчатке. Путин сказал, что это оружие гарантирует безопасность России на десятилетия.