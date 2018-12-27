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Строительство
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27.12.2018 14:07
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Строительный холдинг «ПСК» подвёл итоги года

Строительный холдинг «ПСК» подвёл итоги года

ПСК

В 2018 году «ПСК» ввёл в эксплуатацию два ЖК в центре Санкт-Петербурга, анонсировал пять новых комплексов бизнес-класса и увеличил объём работ в генподряде до 1 млн кв. м.

В 2018 году в эксплуатацию введены два ЖК бизнес-класса общей площадью 20 600 кв. м: «Дипломат» на проспекте Бакунина и Look у Лиговского проспекта. Продажи в комплексах отражают растущий спрос на недвижимость бизнес-класса: по состоянию на декабрь в «Дипломат» и Look продано 93% и 97% квартир соответственно.

Уходящий год стал рекордным для «ПСК» по числу сделок. Финансовые результаты обеспечила реализация проектов в соответствии с проектами, подкреплённая ставками по ипотеке. Доля ипотечных сделок доходила на отдельных объектах до 40% в месяц.

Ставки по ипотеке способствовали и классовой миграции ‒ часть покупателей предпочли бизнес-класс комфорту. Одним из следствий этого стало омоложение покупателей, средний возраст которых колебался от 25 до 35 лет. Возраст почти половины покупателей квартир бизнес-класса у «ПСК» в 2018 году не превышал 37 лет.

Стратегия вывода на рынок апарт-комплекса Like оправдала себя. За полгода до ввода объекта в эксплуатацию уже продано 80% апартаментов: 85% от общего числа студий, 20% – от общего числа 1-комнатных и 30% от 2-комнатных лотов. Динамика продаж подтверждает интерес к сегменту, выросшему за год на 75%.

Утроение портфеля недвижимости

«ПСК» анонсировал пять жилых комплексов бизнес-класса суммарной жилой площадью более 100 000 кв. м в Центральном, Московском, Красногвардейском и Выборгском районах. 

Строительство

Сейчас «ПСК» возводит объекты: ЖК «Славянка» и апарт-комплекс Like. ЖК «Славянка» – два дома комфорт-класс на юге Петербурга на 1029 квартир общей жилой площадью 56 000 кв. м. И наконец Like – комплекс на 1112 апартаментов. Строительные работы по всем объектам планируется завершить в 2019 году.

«ПСК» также строит по заказу ведущих петербургских и московских девелоперов, работающих в Северной столице. Объекты в центральной, северной и юго-восточной частях города относятся к комфорт- и бизнес-классу. Суммарная площадь возводимых зданий – порядка 1 000 000 кв. м.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Дипломат – застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

Комплекс Look – застройщик ООО "Жизнь", проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

ЖК «Славянка» – застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

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