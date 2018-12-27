Закон о переименовании Украинской церкви вступил в силу

На Украине вступил в силу закон о переименовании религиозных организаций, руководящий центр которых находится в «стране-агрессоре». Документ 27 декабря опубликован в официальном издании парламента страны «Голос Украины». Украинская православная церковь в законе не называется, но в документе речь именно о ней.

Приходам дается 9 месяцев на то, чтобы изменить свое название и подать документы в органы власти.

«Совершенно очевидно, что есть некий ультиматум: если Церковь не меняет свое название, то она будет снята с регистрации, но если Церковь меняет свое название, то начинается сильнейшее давление, в первую очередь на народ, на общественность. Несомненно, начнутся силовые акции по отнятию храмов», – заявил вчера патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.

Ранее в юридическом отделе УПЦ заявили, что используют все правовые механизмы для борьбы с законом. В том числе обратятся в Конституционный суд страны.