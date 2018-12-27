Крупнейшие форекс-дилеры не ожидали отзыва лицензии от Банка России

В форекс-дилерах "Альпари" и "Телетрейд", которые попали в число пяти аналогичных компаний, лишившихся лицензий, заявили, что для них решение регулятора стало неожиданностью и сейчас они разбираются, почему так произошло.

"Для нас действительно информация неожиданная. Мы не получали пока официального решения и причину отзыва. Компания работает с 1 июля 2016 года, и на текущий момент мы не получали никаких системных и серьезных нареканий от регулятора", – сообщил "Фонтанке" руководитель PR-отдела "Альпари" Андрей Лобода.

"Это очень странно и совершенно неожиданно. Вчера представители Банка России совместно принимали участие в работе комитета по финансовым рынкам в Государственной думе. Там были все форекс-дилеры и обсуждали перспективы этого рынка. Поэтому для нас это полная неожиданность", – сообщили ТАСС в "Телетрейд групп".

Как писала "Фонтанка", 27 декабря Центральный банк разом аннулировал лицензии пяти из девяти крупнейших российских форекс-дилеров. Без документов остались "Альпари форекс", "Фикс трейд", "Форекс клуб", "Трастфорекс", и "Телетрейд групп".