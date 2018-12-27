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08.01.2019 10:00
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Разбор бренда Samsung от специалистов КЕЙ

Разбор бренда Samsung от специалистов КЕЙ

Магазин КЕЙ

Сегодня тяжело представить рынок электроники и бытовой техники без продукции Samsung. Под этим брендом выпускаются смартфоны, планшеты, телевизоры, мониторы и прочие устройства.

Сегодня вместе со специалистами КЕЙ мы углубимся в историю компании Samsung, а также познакомимся с предлагаемым ею ассортиментом.

Краткая история компании Samsung от специалистов КЕЙ

Компания Samsung Electronics Co. Ltd, как производитель цифровой техники, была зарегистрирована в 70-х годах и включала в себя целый ряд подразделений, занимающихся различными направлениями. Все начиналось с выпуска полупроводников, а за последующие 10 лет было налажено изготовление холодильников, стиральных машин, кондиционеров и микроволновых печей.

Конец 80-х – начало 90-х стали новой вехой в развитии – компания Samsung открывает филиал в США, а затем и других странах. Далее развитие линейки устройств не сбавляет своих темпов – в период с 80-х по 2000 выпускаются первые мобильные телефоны, микросхемы памяти DRAM и смартфоны под брендом Samsung.

Компания до сих пор ежегодно расширяет и совершенствует модельный ряд собственных устройств. 

Бренд Samsung сегодня

На сегодняшний день под брендом Samsung представлен широкий выбор различной продукции:

Смартфоны.

Планшеты.

Плееры.

Бытовую технику.

Акустические системы.

Телевизоры и т.д.

Кроме того, в структуре компании имеется более 20 подразделений, которые задействованы в тяжелой и химической промышленности, автомобилестроении и т.д.

Смартфоны Samsung  

Отдельно стоит рассмотреть смартфоны Samsung. В отличие от большинства аналогов они производятся не в Китае, а в Южной Корее. Кроме того, компания Samsung ведет разработку собственных мобильных процессоров под названием Exynos, которые и используются в смартфонах.

На сегодняшний день в ассортименте Samsung представлены следующие линейки смартфонов:

Серия J. Бюджетные смартфоны с простым функционалом и стильным дизайном. 

Серия A. Смартфоны средней цены с акцентом на камеру и яркий дизайн.

Серия Note. «Крупнокалиберные» смартфоны с флагманским функционалом.

Серия S. Флагманская серия смартфонов, в которой используются все самые технологичные наработки компании.

Столь широкое разнообразие – это один из факторов успеха компании Samsung. Каждый пользователь, независимо от финансовых возможностей, сможет подобрать устройство, которое будет отличаться высоким качеством и производительностью. 

 

 

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