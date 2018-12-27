Игорь Лебедев: Конкурентам Дюкова будет тяжело заручиться поддержкой членов РФС

Выдвижение директора «Газпром нефти» Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, которого ранее также называли одним из кандидатов.

«Выдвинуть свою кандидатуру было бы много желающих, но последний раз конференция внесла изменения в устав и серьезно осложнила процедуру выдвижения. К тому же если федеральные организации выдвинули Дюкова, то кому-либо из других кандидатов будет тяжело заручиться поддержкой членов РФС, поскольку мы понимаем, что это решение уже принято, и вряд ли кто-то захочет пойти против него. А в целом я думаю, что достойные кандидаты на эту должность в нашей стране есть», – цитирует Лебедева ТАСС.

При этом Лебедев подчеркнул, что достойного соперника у Дюкова нет.

«На фоне всех остальных кандидатов он представляется оптимальным вариантом, поскольку РФС имеет необходимость в финансировании, а кто такой Дюков, мы прекрасно знаем. Понимаем, что с его приходом появится больше денег на реализацию намеченных программ», – заявил Лебедев.

Ранее Александра Дюкова поддержали пять региональных футбольных федераций, что дало ему право на официальное выдвижение своей кандидатуры на пост президента РФС. Выборы пройдут 22 февраля 2019 года.

Напомним, на исполкоме РФС 19 декабря было решено снять Виталия Мутко с поста президента РФС. И.о. был назначен Сергей Прядкин.