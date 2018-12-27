Сборку «Айфонов» переносят в Индию на фоне перемирия в торговой войне Китая и США

Крупнейший подрядчик компании Apple будет собирать гаджеты на индийском заводе, где уже производятся китайские Xiaomi. Причины такого шага не разглашаются.

Foxconn Technology Group с 2019 года будет производить новые айфоны в городе Шриперамбудур индийского штата Тамилнад. Об этом 27 декабря сообщает агентство Reuters.

Подрядчик Apple намерен инвестировать 356 млн долларов в мощности для производства устройств американской компании. Предполагается, что будет расширен завод в Шриперамбудуре, где уже собираются телефоны Xiaomi.

Причины переноса производства в Индию не разглашаются, однако это происходит на фоне затишья в торговой войне между США и Китаем.

Напомним, что летом 2018 года Дональд Трамп подписал несколько указов о введении пошлин на импорт китайских товаров на 250 миллиардов долларов. Поднебесная в ответ ввела пошлины на 110 миллиардов долларов. Чуть позже президент США и председатель КНР Си Цзиньпин договорились не устанавливать новых торговых ограничений после 1 января 2019 года. Что будет со старыми пошлинами – пока не известно.