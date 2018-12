Маск подтвердил: зарядные станции Tesla в России будут. В Огоньках уже строится

Отвечая на вопрос владельца Tesla из Дублина, Илон Маск в Twitter подтвердил планы резко увеличить количество зарядных станций Supercharger в Европе. «Да. Покрытие сетью Supercharger в следующем году увеличится до 100%. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции», – написал он 26 декабря.

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ

