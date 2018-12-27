Маск подтвердил: зарядные станции Tesla в России будут. В Огоньках уже строится

Отвечая на вопрос владельца Tesla из Дублина, Илон Маск в Twitter подтвердил планы резко увеличить количество зарядных станций Supercharger в Европе. «Да. Покрытие сетью Supercharger в следующем году увеличится до 100%. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции», – написал он 26 декабря.

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ — Elon Musk (@elonmusk) 26 декабря 2018 г.

Для более подробного знакомства с планами строительства сети зарядных станций Маск отправил своих подписчиков на сайт Tesla, где размещена карта существующей и строящейся сети зарядных станций. Всего на данный момент на этой карте по всему миру обозначено 1385 станций с 11583 постами зарядки. Это число разделено между тремя основными зонами: США, Китаем и Европой, причем Старому Свету зарядок досталось меньше всего. По данным на июнь, на нашем континенте насчитывалось около 400 станций с 3200 постами, при этом плотность расположения неравномерна: большинство – в западной части, а, например, в Польше их не было совсем. Ближайшие к Петербургу зарядные станции «Теслы» находятся в Финляндии – их там семь действующих и две строящиеся.

Строительство «суперзарядок» (то есть повышенной мощности, 122 кВт) в России предусмотрено планами Tesla c 2016 года. Изначально только в Петербурге компания хотела открыть целых пять. Однако на данный момент, согласно карте на сайте Tesla, в нашей стране строиться или планируется к постройке всего пять зарядных станций, четыре из которых будут расположены от границы Финляндии до Москвы и одна – на полпути от Москвы до границы с Латвией. При этом станция в Огоньках (недалеко от Петербурга) уже строится.

Надо понимать, что зарядные станции Supercharger в первую очередь рассчитаны на путешественников, поскольку местные владельцы электромобилей, по статистике, в 80-90 процентах случаев заряжают их на стоянке у дома или в гараже. Любопытно, что, согласно Градостроительным регламентам, принятым в Петербурге в июне этого года, на парковках индивидуального автотранспорта около многоквартирных домов должны быть предусмотрены «места для стоянки (размещения) электромобиля и (или) гибридных автомобилей из расчета 1 место на 1600 кв. м общей площади квартир, но не менее 1 места, с оборудованием места для их зарядки».

Зарядные станции Tesla предназначены исключительно для «заправки» автомобилей именно этой марки. А их, по данным «Автостата», во всей России насчитывается 290 экземпляров — 202 машины Tesla Model S и 88 Model X.