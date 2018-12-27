18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: -2
$ 68.88р
78.39р
17:09 27.12.2018
Расширенный поиск

Общество
27.12.2018 14:25
Печать

Батарея «Тор-М2» от «Алмаз-Антея» передана на вооружении полка, прикрывающего Белорусскую АЭС

Пятая батарея зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», изготовленная концерном «Алмаз-Антей», передана на вооружение 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка, который дислоцируется в районе строительства Белорусской АЭС. 

Как сообщает 27 декабря агентство «Белта», ключи от новой зенитной ракетной техники личному составу вручил министр обороны страны генерал-лейтенант Андрей Равков. По его словам, ЗРК показал себя отлично на всех учениях. 

«Личный состав полка подготовлен на высоком уровне, мы его обучали в соответствующих учебных заведениях именно [в расчете] на этот комплекс. Уже с 1 декабря полк заступил на боевое дежурство и в полном объеме выполняет задачи охраны воздушного пространства на северо-западном направлении и в рамках прикрытия участка воздушного пространства над Белорусской АЭС. Личный состав полка готов к выполнению задач. Я уверен, что, получив эту технику, он повысит свою мощь и тем самым мощь Вооруженных Сил Беларуси», – подчеркнул министр.

Пятая батарея в числе прочей техники будет задействована в учениях «Боевое содружество» на полигоне «Ашулук» в 2019 году. 

БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком является «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Автор: Сергей Николаев
27.12.2018 16:35

Градсовету Петербурга представили комплексный жилой проект в Курортном районе

На Градостроительном Совете Санкт-Петербурга проектное бюро АО «БКН-проект» представило концепцию комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ) в Курортном районе, площадью 105 Га.
Группа компаний «ЦДС»
27.12.2018 16:16

Корпуса «Б» и «В» ЦДС «Новое Янино» получили ЗОС

Группа ЦДС получила заключение о соответствии корпусов «Б» и «В» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино» требованиям технических регламентов. В ближайшее время объекты введут в эксплуатацию.
ПСК
27.12.2018 14:07

Строительный холдинг «ПСК» подвёл итоги года

В 2018 году «ПСК» ввёл в эксплуатацию два ЖК в центре Санкт-Петербурга, анонсировал пять новых комплексов бизнес-класса и увеличил объём работ в генподряде до 1 млн кв. м.
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
27.12.2018 13:17

«России» вручена премия Ambassador’s Award

Авиакомпания «Россия» удостоена награды Ambassador’s Award от посла Индонезии в РФ и Республике Беларусь за значительный вклад в развитие двусторонних экономических отношений.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
27.12.2018 12:59

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию Абинскому электрометаллургическому заводу

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставило ООО «Абинский электрометаллургический завод» кредитную линию с лимитом 1.5 млрд рублей. Кредитное соглашение оформлено на два года для финансирования текущей деятельности компании.
Группа компаний «ЦДС»
27.12.2018 12:16

Группа ЦДС предлагает ипотеку на паркинги в сданных домах

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставит ипотеку для приобретения машиномест в сданных домах Группы ЦДС.
Вячеслав Заренков/ фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
27.12.2018 12:07

С Новым годом петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

Председатель Совета директоров Группы «Эталон» Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством!
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
27.12.2018 11:41

Рыжий Кот Группы «Эталон» посетил Рождественскую ярмарку и вручил детям подарки

Пионерская площадь Санкт-Петербурга на несколько дней превратилась в одну из главных рождественских достопримечательностей. За несколько дней перед ТЮЗом выросли деревянные домики, сказочные световые инсталляции, сцена и каток. Рыжий Кот – талисман Группы «Эталон» – посетил Рождественскую ярмарку и поздравил вместе с Дедом Морозом детей с наступающими праздниками.
Компания Л1
27.12.2018 11:39

ЖК «Лондон Парк» и ЖК «Граф Орлов» от компании Л1 аккредитованы еще одним банком

Компания Л1 получила аккредитацию в Банке ВТБ на квартиры в ЖК «Лондон Парк» и ЖК «Граф Орлов».
Компания Л1
27.12.2018 10:58

Компания Л1: ЖК «Премьер Палас» сдан досрочно

25 декабря 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов третьей, последней очереди ЖК «Премьер Палас». Таким образом, строительство комплекса бизнес-класса завершилось на полгода раньше намеченного срока.
фото предоставлено компанией ЗАО «Ленстройтрест»
26.12.2018 18:37

На территории детского сада в IQ Гатчина установлены игровые площадки

В здании будущего детского сада в шведском квартале IQ Гатчина застройщика «Ленстройтрест» продолжаются фасадные работы и монтаж оконных конструкций.
«Лидер Групп»
26.12.2018 17:55

ГК «Лидер Групп» заняла второе место по объемам ввода жилья среди строительных компаний Санкт-Петербурга

Компания показала впечатляющую динамику среди застройщиков Северо-Западного федерального округа и заняла второе место с результатом порядка 370 000 квадратных метров.