Батарея «Тор-М2» от «Алмаз-Антея» передана на вооружении полка, прикрывающего Белорусскую АЭС

Пятая батарея зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», изготовленная концерном «Алмаз-Антей», передана на вооружение 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка, который дислоцируется в районе строительства Белорусской АЭС.

Как сообщает 27 декабря агентство «Белта», ключи от новой зенитной ракетной техники личному составу вручил министр обороны страны генерал-лейтенант Андрей Равков. По его словам, ЗРК показал себя отлично на всех учениях.

«Личный состав полка подготовлен на высоком уровне, мы его обучали в соответствующих учебных заведениях именно [в расчете] на этот комплекс. Уже с 1 декабря полк заступил на боевое дежурство и в полном объеме выполняет задачи охраны воздушного пространства на северо-западном направлении и в рамках прикрытия участка воздушного пространства над Белорусской АЭС. Личный состав полка готов к выполнению задач. Я уверен, что, получив эту технику, он повысит свою мощь и тем самым мощь Вооруженных Сил Беларуси», – подчеркнул министр.

Пятая батарея в числе прочей техники будет задействована в учениях «Боевое содружество» на полигоне «Ашулук» в 2019 году.

БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком является «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.