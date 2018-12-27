Tele2 инвестирует 2 млрд в развитие мобильного Интернета в Петербурге и Ленобласти

Мобильный оператор Tele2 в 2018 -2019 годах инвестирует более 2 млрд рублей в развитие сети для расширения покрытия и увеличения скорости мобильного Интернета в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба компании, за 2018 год его зона покрытия и скорость увеличились более чем в 280 населенных пунктах.

Компания провела работы как в крупных, так и в малонаселенных районах области, где не было стабильной связи ни одного оператора. На данный момент покрытие региона LTE увеличено на 110%. В результате сеть 4G стала доступна 97% населения региона, а средняя скорость передачи данных в LTE составляет 15,5 Мбит/с.

Востребованность 4G-интернета среди абонентов Tele2 стабильно растет: с начала года трафик в сетях LTE вырос в 2,8 раза, а доля 4G в общем объеме интернет-трафика достигла 70%. По данным Роскомнадзора, Tele2 удерживает лидерство по динамике строительства базовых станций стандарта 4G. С начала 2018 года компания увеличила количество базовых станций этого стандарта в два раза по всей стране.

Делая акцент на развитие сети 4G, Tele2 продолжает расширять и модернизировать в регионе и сети третьего поколения. Это позволяет перевести в них голосовой трафик из сетей 2G и улучшить таким образом качество передачи голоса и надежность соединения. В результате, по данным Роскомнадзора, доля голосовых соединений с низкой разборчивостью речи у оператора составила всего 0,6% от общего количества, а доля неуспешных попыток голосового соединения -1,4%.