Пятеро пострадали, один погиб. Грузовик вышел в лоб «Пежо» на трассе Вологда – Новая Ладога

Выезд на встречную полосу привел к тяжелой аварии с грузовиком в Бокситогорском районе Ленобласти. Один из водителей погиб, а пятеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось около 8:30 27 декабря на 348-м километре автодороги А-114 Вологда – Новая Ладога, в районе села Сомино. По предварительным данным, 57-летний мужчина на грузовике Volvo выехал на встречку и столкнулся с Peugeot. Судя по числу пострадавших, это мог быть минивэн или микроавтобус.

Мужчина, управлявший «Пежо», скончался от полученных травм. Пятеро пассажиров пострадали: состояние 69-летнего и 29-летнего мужчин оценивается как тяжелое, 39-летний мужчина и 32-летняя женщина получили травмы средней тяжести и 58-летняя женщина – легкие. Кто из них в какой машине находился, уточняется. ГИБДД ведет проверку.

В настоящее время, по данным «Яндекс.Карт», в районе Сомино на трассе А-114 собралась 4-километровая пробка со стороны Пикалево. Причиной стало ДТП, занявшее три полосы. Возможно, это все еще последствия утренней аварии.

Напомним, вечером 25 декабря в двух ДТП из-за выезда на встречную полосу в Петербурге и области пострадали пять человек и один погиб. И ещё одна похожая авария случилась 26 декабря в том же Бокситогорском районе.