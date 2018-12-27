Половина российских форекс-дилеров в один день лишились лицензий

Центральный банк разом аннулировал лицензии пяти из девяти крупнейших российских форекс-дилеров. Без документов остались "Альпари форекс", "Фикс трейд", "Форекс клуб", "Трастфорекс", и "Телетрейд групп".

Как пояснили 27 декабря в ЦБ, основанием для принятия решения послужили неоднократные нарушения требований законодательства. В частности неисполнение предписаний Банка России, нарушение порядка ведения внутреннего учета, расчета собственных средств, а также представление недостоверной отчетности, нарушения в части организации системы управления рисками.

Компании обязаны прекратить профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением тех, которые нужны для прекращением обязательств перед клиентами. В первую очередь – обеспечить им возврат имущества.