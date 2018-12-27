ФСБ - полиции: «Деда Мороза не существует». За новогоднюю премию 700 тысяч задержан замначальника уголовного розыска Петроградского района

В Петербурге задержан заместитель начальника уголовного розыска Петроградского района Михаил Еремин. Он вызвал дух Деда Мороза, а приехала контрразведка.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 27 декабря Петроградский суд вынес постановление об избрании Еремину меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца по делу о покушении на мошенничество. Михаил Еремин возглавляет райотдел по борьбе с имущественными преступлениями. По версии следствия, он выискал находящегося в розыске фигуранта дела о мошенничестве и предложил сделку: фигурант дарит ему 700 тысяч, а Еремин хлопочет за избрание подписки о невыезде, и все счастливо встречают Новый год.

Замначальника угро в своей комбинации не учел того, кому решил доверить свое предпраздничное настроение. Фигурант обратился в УФСБ, и на встречу 25 декабря к Еремину на улице Куйбышева подъехали оперативники. При передаче муляжа полицейского задержали.

Михаилу Еремину 33 года, в Петроградском районе служит давно. Женат, двое детей, достаток средний. Передвигается на «КИА Рио». После задержания чистосердечно раскаялся, чем, собственно, и помог себе. Следственный комитет обращался в суд с ходатайством о домашнем аресте. Праздник полицейский проведет с семьей.

Мера пресечения избрана до 24 февраля, уточняет пресс-служба судов.