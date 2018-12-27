В горевшей на Народного Ополчения квартире нашли погибшего. Еще одна пострадавшая умерла в больнице

К дознавателям МЧС после пожара в Кировском районе Петербурга утром 27 декабря присоединились следователи СК. В горевшей квартире находились трое, жива осталась только одна девушка.

Как сообщает Следственный комитет Северной столицы, после того, как работу в 141 доме по проспекту Народного Ополчения закончили спасатели, в одной из комнат было найдено тело петербуржца. Еще двоих девушек, отравленных угарным газом, с пожарища увезли в больницу. Спасти одну из них не удалось. Дознаватели МЧС и следователи выясняют, из-за чего сгорела квартира.

Как сообщалось ранее, пожар огнеборцы тушили с шести до восьми утра 27 декабря. Огонь распространился на площади в 12 кв.м. Ранее очевидцы также сообщали о женщине из соседней квартиры, которую транспортировали в машину скорой помощи с кислородной маской.