Слуцкий и Российский фонд мира выделили миллион на адвокатов Бутиной. До этого на счету было 600 рублей

Семья арестованной в США Марии Бутиной собрала одну тридцатую часть суммы, необходимой для оплаты услуг адвокатов. Полгода работы юристов обошлись в 30 миллионов рублей.

Как сообщил отец девушки Валерий Бутин 27 декабря, практически все деньги, которые сейчас есть на счету фонда по сбору средств для его дочери, перевёл международный общественный фонд «Российский фонд мира». Возглавляет его председатель комитета Госдумы ФС РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Фонд мира пожертвовал фонду Марии Бутиной один миллион рублей, все остальные пожертвования составили 600 рублей. Адвокат скоро закончит работу. Я должен адвокату в общей сложности 30 миллионов рублей за работу с июля 2018 года», – рассказал RT Валерий Бутин.

Фонд в поддержку Бутиной для добровольный пожертвований создан по инициативе её адвоката Роберта Дрисколла. 25 декабря отец девушки попросил помощи у общественности, отметив, что в январе рассчитывает увидеть дочь на свободе. Пока защитник работает бесплатно — денег на оплату его услуг у семьи нет.